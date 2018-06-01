В Октябрьском районе через суд добиваются приведения дороги в порядок

В прокуратуру Октябрьского района поступило обращение индивидуального предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками. Он пожаловался на неудовлетворительное состояние автомобильной дороги. Проверка показала, что вдоль дороги, по которой проходит маршрут общественного транспорта, растут деревья и кустарники, ветви которых нависают над обочиной и над проезжей частью, ограничивая видимость и создавая угрозу безопасности дорожного движения. Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал у местных дорожников привести магистраль в порядок.



