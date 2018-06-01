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СЭФ собрал 2,5 тысячи гостей

Сегодня, 16:30
СЭФ собрал 2,5 тысячи гостей
Сегодня в Курске проводится VII Среднерусский экономический форум. Он собрал на своей площадке профессионалов и экспертов из регионов Центральной России и стран-партнеров. Тема форума - «На пути к экономике знаний». Ей было посвящено ключевое пленарное заседание, которое прошло в формате дискуссии с участием губернатора Александра Михайлова. К слову, с приветствием к участникам форума с борта Международной космической станции обратились российские космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров. Его показали в записи на большом экране. «Желаем участникам и организаторам форума отличного настроения, успешной работы, новых идей и профессиональных достижений!, — сказал Олег Артемьев. Напомним: он является почетным профессором Юго-Западного государственного университета и не раз бывал в Курске.
Прозвучало на СЭФ и громкое заявление от представителя Германии. Почетный президент еврорегиона «Шпрее-Нейсе-Бобер» Дитер Фризе сообщил: «Надеюсь, что санкция будут отменены, моя страна поймет, что это вредит развитию. Сегодня Америка ведет экономическую войну против Европейского союза, и мы в Европе должны понять, что сотрудничество мы можем строить только вместе с Россией, а не против России», — сказал Дитер Фризе.

 

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