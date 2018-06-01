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В Курске пройдет хоккейный турнир

Вчера, 08:03
В Курске пройдет хоккейный турнир
10 и 11 июня в Курске будут кипеть хоккейные баталии. В спорткомплексе «Арена» разыграют награды турнира, посвященного 75-летию победы на Курской дуге. За них поборются четыре команды из Курска, Курчатова и Железногорска. 
РАСПИСАНИЕ ИГР:
10 июня
10:00 ХК ЖЕЛЕЗНОГОРСК - ХК СОЛОВЕЙ
12:00 ХК ЭНЕРГЕТИК - ХК КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 июня
10:00 матч за 3-4 место
12:00 матч за 1-2 место

 

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