В Курске пройдет хоккейный турнир

10 и 11 июня в Курске будут кипеть хоккейные баталии. В спорткомплексе «Арена» разыграют награды турнира, посвященного 75-летию победы на Курской дуге. За них поборются четыре команды из Курска, Курчатова и Железногорска.

РАСПИСАНИЕ ИГР:

10 июня

10:00 ХК ЖЕЛЕЗНОГОРСК - ХК СОЛОВЕЙ

12:00 ХК ЭНЕРГЕТИК - ХК КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

11 июня

10:00 матч за 3-4 место

12:00 матч за 1-2 место