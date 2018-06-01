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Курянка выкрала у супруга дочь и увезла в Подмосковье

Вчера, 08:06
Курянка выкрала у супруга дочь и увезла в Подмосковье
С необычным делом пришлось разбираться курским приставам. После развода родителей девочка проживала с отцом. По решению суда она могла общаться с матерью 3 раза в неделю по 3 часа. Однажды женщина забрала дочку из детского сада и увезла в неизвестном направлении. Судебным приставам удалось выяснить, что курянка вместе с ребенком может находиться в Подмосковье.  Чтобы проверить информацию, связались со столичными коллегами. Те отправились по указанному адресу, где и нашли женщину и разыскиваемую девочку.

 

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