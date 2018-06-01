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Курский онкодиспансер достроят к 2019 году

Вчера, 08:07
Курский онкодиспансер достроят к 2019 году
Курский онкодиспансер будет готов к 2019 году. Сейчас строится третья очередь объекта: семиэтажный стационар, рассчитанный на 340 коек, и четыре этажа хирургического корпуса, где разместятся реанимация, морфологическая лаборатория, стерилизационное отделение и 10 операционных залов. В год здесь планируют проводить около 10 тысяч операций. Как рассказали в комитете здравоохранения, в операционном корпусе степень готовности 75%. Уже выполнена отделка помещений. Смонтированы система электроосвещения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации. Идет закупка и монтаж медицинского оборудования. Напомним, строительство третьей очереди онкоцентра стало возможным благодаря субсидиям в размере 478,4 млн рублей, выделенным из федерального бюджета. Из бюджета области на реализацию проекта предусмотрено 556,6 млн рублей.

 

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