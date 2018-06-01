Курянам рассказали, где можно наткнуться на фальшивые деньги

Полиция старается оградить курян от фальшивомонетчиков. Названы самые популярные места для сбыта поддельных купюр. Это рынки, аптеки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. Стражи порядка призывают горожан быть бдительными, не разменивать купюры незнакомым лицам, при совершении крупных сделок проверять получаемую наличность в банке, не покупать валюту у частных лиц. Если возникнет подозрение, поможет любое отделение банка. При наличии подделки необходимо сообщить по телефону 02, с мобильного - 102.



