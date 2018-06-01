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Пол-Курска на две недели останется без горячей воды

Вчера, 13:02
Пол-Курска на две недели останется без горячей воды
Сразу после Дня России, с 13 июня курский филиал "Квадры" испытает на прочность теплосети в Центральном округе Курска. Как сообщили в пресс-службе компании, теплоэнергетики проведут гидравлические испытания трубопроводов, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района. На время опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном районах, по улицам Карла Маркса (от Московской площади до проспекта Победы), Школьной, Запольной, Пучковке, 50 лет Октября (от улицы Суворовской до ТЭЦ СЗР), по проспекту Победы. Отключения продлятся до 26 июня. 
Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68, 58-01-84.

 

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