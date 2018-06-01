Полицейские за избиение задержанных оказались идут под суд

В Курске завершено расследование уголовного дела в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Как сообщили в СК, инцидент произошел в ноябре 2016 года. Ночью из бара на улице Карла Маркса в отдел полиции «Северный» доставили двух 20-летних курян. Молодые люди потребовали объяснить, почему их забрали в участок. Находившиеся в отделе оперуполномоченные, видимо, на вопросы отвечать не захотели. Чтобы избежать дальнейших разговоров, они несколько раз ударили парней руками и резиновой палкой. После этого потерпевшие обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Следователи собрали достаточно доказательств вины полицейских, уголовное дело направлено в суд.



