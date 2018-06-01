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За полтора часа два мотоциклиста опрокинулись в кювет

Вчера, 11:14
За полтора часа два мотоциклиста опрокинулись в кювет
За полтора часа под Курском два мотоциклиста опрокинулись в кювет. ДТП случились в воскресенье, 11 июня. Около 17 часов стало известно о происшествии в поселке Искра Курского района. Водитель мотоцикла «Иж-Планета-4» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В седьмом часу похожую аварию зафиксировали неподалеку от хутора Звягин Рыльского района, где также не справился с управлением мотоциклист на «Иж-Юпитер-5». Он съехал с трассы в кювет и опрокинулся.

 

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