За полтора часа два мотоциклиста опрокинулись в кювет

За полтора часа под Курском два мотоциклиста опрокинулись в кювет. ДТП случились в воскресенье, 11 июня. Около 17 часов стало известно о происшествии в поселке Искра Курского района. Водитель мотоцикла «Иж-Планета-4» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В седьмом часу похожую аварию зафиксировали неподалеку от хутора Звягин Рыльского района, где также не справился с управлением мотоциклист на «Иж-Юпитер-5». Он съехал с трассы в кювет и опрокинулся.