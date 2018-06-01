поиск по сайту
 

Более 3 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию

Вчера, 08:02
Более 3 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию
Сегодня выпускники сдают самый популярный ЕГЭ по выбору – обществознание. На него отводится почти 4 часа. В Курской области этот экзамен выбрали свыше 3300 одиннадцатиклассников – это больше половины всех выпускников.  Минимальный проходной балл - 42. ЕГЭ по обществознанию включает в себя проверку сразу нескольких блоков знаний – философских, социологических, экономических, правовых. Это и объясняет его востребованность для поступления на различные специальности.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама