Более 3 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию

Сегодня выпускники сдают самый популярный ЕГЭ по выбору – обществознание. На него отводится почти 4 часа. В Курской области этот экзамен выбрали свыше 3300 одиннадцатиклассников – это больше половины всех выпускников. Минимальный проходной балл - 42. ЕГЭ по обществознанию включает в себя проверку сразу нескольких блоков знаний – философских, социологических, экономических, правовых. Это и объясняет его востребованность для поступления на различные специальности.