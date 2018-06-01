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Под Курском 14-я врезалась в столб, водитель погиб

Вчера, 11:46
Под Курском 14-я врезалась в столб, водитель погиб
13 июня ближе к полуночи под Курском произошла крупная авария. Один человек погиб, еще четверо пострадали. ДТП зафиксировали на 506 километре трассы М-2 «Крым», около деревни Курица. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, протаранил световую опору. Находившийся за рулем мужчина скончался на месте. Четыре пассажира получили травмы. Госпитализация потребовалась троим из них.
 

 

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