Под Курском 14-я врезалась в столб, водитель погиб

13 июня ближе к полуночи под Курском произошла крупная авария. Один человек погиб, еще четверо пострадали. ДТП зафиксировали на 506 километре трассы М-2 «Крым», около деревни Курица. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, протаранил световую опору. Находившийся за рулем мужчина скончался на месте. Четыре пассажира получили травмы. Госпитализация потребовалась троим из них.



