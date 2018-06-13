Губернатор Курской области поблагодарил МРСК Центра за активное участие в Курской Коренской ярмарке
13 июня 2018
На имя генерального директора ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева поступило Благодарственное письмо за подписью губернатора Курской области Александра Михайлова. Глава региона выражает благодарность компании за активное участие в XVIII межрегиональной Курской Коренской ярмарке и вклад в возрождение традиций Курского края.
Ранее МРСК Центра была отмечена медалью ярмарки: Александр Михайлов в торжественной обстановке вручил ее заместителю генерального директора – директору филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александру Рудневскому
Курская Коренская ярмарка проводится с 2001 года, зарекомендовав себя в качестве эффективной площадки для налаживания и развития экономических связей и продвижения продукции предприятий и компаний Центральной России, ближнего и дальнего зарубежья. МРСК Центра является постоянной участницей ярмарки. Кроме того, компания обеспечивает надежное электроснабжение ее объектов, организует в рамках ярмарки социально значимые акции.
XVIII межрегиональная Курская Коренская ярмарка прошла 9-10 июня. В ней приняли участие более шести тысяч человек, а выставочно-ярмарочные, спортивные и культурные мероприятия посетили более пятнадцати тысяч человек.
Экспозиция МРСК Центра разместилась в одном из центральных павильонов ярмарки "Регионы России и СНГ". Специалисты курского филиала компании презентовали здесь основные виды деятельности и дополнительные сервисы Общества, а также новые технологии, внедряемые на энергообъектах. Кроме того, в рамках ежегодной акции "Территория безопасности", направленной на организацию безопасного летнего отдыха детей, они провели конкурсы рисунков на асфальте "Энергетика глазами детей" и "Я – выбираю безопасность!".
На период работы ярмарки в курском филиале МРСК Центра были приняты дополнительные меры по обеспечению надежности электроснабжения павильонов. Организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, установлены дополнительные источники питания, на постоянном дежурстве находилась специальная техника. Все это позволило обеспечить участникам и гостям ярмарки комфортные условия для проведения переговоров, обмена опытом, заключения соглашений.