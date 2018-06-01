В Курской области объявлен карантин по птичьему группу

Вирус птичьего гриппа выявили в павшей птице с подсобных хозяйств в Советском районе и на территории лесополосы Курского района. В этих муниципалитетах введен карантин. Чтобы не началась эпидемия, усилен контроль за всеми птицеводческими и подсобными хозяйствами. Их владельцы в случае гибели или заболевания птицы должны оперативно информировать ветеринарную службу. Незаконная реализация мяса непромышленной выработки будет пресекаться. Под запретом и выгул домашней птицы на улицах. Курская область уже направила в Минсельхоз заявку на выделение 50 тысяч доз вакцины против гриппа.