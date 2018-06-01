Курянка завоевала «серебро» в ночной гонке «Сумасшедшая сова»
Сегодня, 08:10
Необычные соревнования прошли в городе Ростов Великий Ярославской области. Там в День России стартовала массовая ночная гонка «Сумасшедшая сова». Она собрала более 500 лучших спортсменов из 40 регионов, которым предстояло в темноте пробежать 50 километров. Среди участников ночной гонки была и известная легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России Марина Жалыбина из Курской области - сообщает "ДДД". По ее словам, трасса оказалась тяжелой. Глубокой ночью спортсмены преодолевали лесные просеки, овраги, буреломы и даже заболоченные участки местности. В итоге Жалыбина стала второй среди женщин, показав результат 4 часа 44 минуты. Победила же Юлия Рыженкова из Белгородской области, ее время — 4 ч 15 мин. На пьедестале почета курянке вручили серебряную медаль и приз — 20 тысяч рублей. Чемпионка получила на 10 тысяч больше.