В Курской области нашли бензин по 53 рубля за литр

За несколько дней на «горячую линию» ОНФ поступили десятки обращений жителей Курской области, которые сообщали о завышениях цен на топливо, в том числе и газомоторное. В нашем регионе самый дорогой бензин стоит 53 рубля за литр.

По данным мониторинга активистов стоимость одного литра бензина АИ-92 на разных заправках Курска колеблется от 41 руб. 50 коп. до 43 руб. 60 коп. Приобрести литр бензина АИ-95 можно в пределах от 44 руб. 30 коп. до 46 руб. 99 коп. Бензин АИ-98 обнаружили на АЗС только двух предприятий. Стоит он в пределах 49 руб. 70 коп. – 52 руб. 99 коп за литр.

Помимо Курска, много обращений поступило от жителей районов. Там сложилась ситуация, схожая с областным центром: литр бензина АИ-92 можно купить от 41 руб. 60 коп. до 44 руб. 20 коп. Разброс цен на бензин АИ – 95 составляет от 44 руб. до 46 руб. 35 коп. за литр.

Всю собранную информацию передадут в правительство России и Федеральную антимонопольную службу. По телефону 8 (4712)54-87-79, электронной почте регионального исполкома ОНФ: 46region@onf.ru, через онлайн-анкету: https://clk.su/QU90T - можно сообщить, где продается дорогой бензин и газомоторное топливо.