В защитной зоне 2-й горбольницы Курска строят частный дом
Вчера, 08:06
В Курске разгорается скандал вокруг незаконного строительства частного дома по улице Павлуновского. Рядом с ним располагается городская больница №2, которая является объектом историко-культурного наследия. В 50 метрах строится жилой дом. Это идет в разрез с федеральным законом: строительство рядом с памятником возможно только на расстоянии 100 метров. По информации ГТРК «Курск», владелец участка земли в центре города - один из успешных предпринимателей региона. По его словам, в 2015 году мэрия подписала все необходимые для строительства документы. Но спустя пару лет по результатам экспертизы здание, в котором сейчас располагается больница, включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Тогда и появилась та самая защитная зона. Предприниматель намерен бороться за право на строительство через суд, тем временем областное управление по охране объектов культурного наследия обратилось с заявлением в прокуратуру.