Курский эндокринолог ставит диагноз героиням знаменитых полотен

Курский эндокринолог, доктор медицинских наук Лариса Жукова ставит диагнозы героиням полотен гениальных художников. По мнению врача, многие красавицы, изображенные на картинах Леонардо да Винчи и Рафаэля, страдали заболеваниями щитовидной железы. Сначала Лариса Жукова обратила внимание на «Мону Лизу» да Винчи. Толстоватая шея с зобом, странный блеск глаз — доктор усмотрела у загадочной дамы первые признаки заболевания щитовидной железы. «Масса таких картин у Леонардо да Винчи, Рафаэля, Беллини. Они думали, что так надо. Женщины использовали прием: закрывали шею бусами. Это стягивало, вырабатывался тиреоидный гормон, и у женщин появлялся блеск в глазах», - пояснила Лариса Жукова. Более того, зайдя в храм Христа Спасителя в Москве, курянка обнаружила еще и ряд святых образов, списанных с людей, которые явно страдали заболеваниями щитовидки.