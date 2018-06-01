поиск по сайту
 

Куряне завоевали золотые и серебряные медали чемпионата Европы по фехтованию

Вчера, 12:11
Куряне завоевали золотые и серебряные медали чемпионата Европы по фехтованию
На чемпионате Европы по фехтованию в Сербии состоялись командные турниры по рапире среди мужчин и женщин. Представители Курской области дважды поднимались на пьедестал. Чемпионом Старого Света в составе сборной России стал Дмитрий Жеребченко, серебряную награду завоевала олимпийская чемпионка Инна Дериглазова. 
На пути к золоту мужская сборная России (Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов) одолела хозяев чемпионата сербов. В четвертьфинале справилась с командой Украины. В полуфинале не оставила камня на камне от рапиристов из Франции. Сложным выдался финал против Италии — 45:38 в пользу нашей команды, вернувшей себе звание лучшей на континенте. Рапиристкам России в решающем противостоянии с Италией до победы не хватило одного укола. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама