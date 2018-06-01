Куряне завоевали золотые и серебряные медали чемпионата Европы по фехтованию

На чемпионате Европы по фехтованию в Сербии состоялись командные турниры по рапире среди мужчин и женщин. Представители Курской области дважды поднимались на пьедестал. Чемпионом Старого Света в составе сборной России стал Дмитрий Жеребченко, серебряную награду завоевала олимпийская чемпионка Инна Дериглазова.

На пути к золоту мужская сборная России (Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов) одолела хозяев чемпионата сербов. В четвертьфинале справилась с командой Украины. В полуфинале не оставила камня на камне от рапиристов из Франции. Сложным выдался финал против Италии — 45:38 в пользу нашей команды, вернувшей себе звание лучшей на континенте. Рапиристкам России в решающем противостоянии с Италией до победы не хватило одного укола.



