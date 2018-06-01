Студотряды МРСК Центра расширяют свои ряды: 275 бойцов будут работать на объектах компании нынешним летом

В ПАО «МРСК Центра» завершается подготовка к пятому всероссийскому трудовому сезону студенческих энергетических отрядов группы компаний «Россети», который откроется в начале июля. Нынешним летом на объектах компании в составе 29 студотрядов будут трудиться более 275 студентов и учащихся из 32 высших и средних специальных учебных заведений. Это больше чем, годом ранее, когда в МРСК Центра было сформировано 15 отрядов, в которые вошли 208 бойцов.

Больше всего отрядов – по четыре – в тверском и орловском филиалах компании. Наибольшее число бойцов на время трудового семестра примет «Смоленскэнерго»: ряды предприятия пополнит 51 будущий энергетик из числа студентов местного филиала НИУ «МЭИ» и учащихся колледжей.

Бойцы отрядов будут официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой и парадной формой. В преддверии трудового сезона им предстоит сдать экзамен на вторую группу по электробезопасности, что является обязательным условием для допуска к работам. Ребята будут участвовать в строительстве новых линий электропередачи, осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учёта, уборке порубочных остатков при расчистке просек и других работах. Кроме того, их планируют привлечь к проведению уроков электробезопасности и тематических маршрутных игр в детских оздоровительных лагерях.

Как и в прошлые годы, энергетики запланировали для бойцов отрядов полезный досуг и обширную культурную программу: экскурсии на энергообъекты и в музеи региональных энергосистем, посещение памятных мест и достопримечательностей, конкурсы и состязания. Также студенты станут участниками мероприятий и социально значимых акций, проводимых филиалами.

Так, студотрядовцы Липецкэнерго примут участие в велопробеге «СтопЭнерговор», в ходе которого вместе с другими работниками филиала будут выявлять недобросовестных потребителей. Кроме того, ребята попробуют свои силы в интеллектуальной игре «Что?Где?Когда? в энергетике», сыграют на открытом первенстве Липецкэнерго по пляжному волейболу и побывают на авиашоу, посвященном 100-летию липецкой авиации.

Студотрядовцы Курскэнерго примут участие в товарищеском матче по мини-футболу, их противником станет команда Совета молодежи филиала. Также для ребят подготовлены ознакомительная экскурсия на учебно-тренировочный полигон «Курскэнерго» и экскурсия в дом-музей писателя А.П. Гайдара в городе Льгове.

Бойцы отрядов Тверьэнерго станут участниками III туристического слета и турнира по мини-футболу филиала. Также в ходе трудового семестра вместе с энергетиками они выйдут на субботники по восстановлению мемориалов и братских могил Великой Отечественной войны.

Помимо этого, все отряды МРСК Центра примут участие в студотрядовских творческих конкурсах статей, фото- и видео работ, организованных ГК «Россети».