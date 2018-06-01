Купальный сезон унес жизни 5 курян

С начала купального сезона на водоемах Курской области зарегистрировано 5 случаев гибели - сообщили в МЧС. Чтобы трагедии не повторялись, ежедневно на акватории региона выходят патрули. Особое внимание инспекторские группы уделяют диким пляжам, где не организовано дежурство спасателей. С курянами, которые выбирают такие места для досуга, проводятся беседы. Инспекторы поясняют, что здесь не обследовано дно, не оборудована территория. Поэтому купальщик может запутаться в водорослях или удариться при нырянии о корягу. Некоторые куряне выбирают такие места, чтобы отметить праздник и не попадаться на глаза полиции. После распития спиртного идут купаться. Так недавно в Курске утонул нетрезвый мужчина. Он отдыхал с компанией на необорудованном участке берега. Во время очередного рейда в поле зрения инспекторов ГИМС на диких пляжах попали несколько компаний подростков. После беседы они покинули водоем.