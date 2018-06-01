поиск по сайту
 

Купальный сезон унес жизни 5 курян

Вчера, 14:55
Купальный сезон унес жизни 5 курян
С начала купального сезона на водоемах Курской области зарегистрировано 5 случаев гибели - сообщили в МЧС. Чтобы трагедии не повторялись, ежедневно на акватории региона выходят патрули. Особое внимание инспекторские группы уделяют диким пляжам, где не организовано дежурство спасателей. С курянами, которые выбирают такие места для досуга, проводятся беседы. Инспекторы поясняют, что здесь не обследовано дно, не оборудована территория. Поэтому купальщик может запутаться в водорослях или удариться при нырянии о корягу. Некоторые куряне выбирают такие места, чтобы отметить праздник и не попадаться на глаза полиции. После распития спиртного идут купаться. Так недавно в Курске утонул нетрезвый мужчина. Он отдыхал с компанией на необорудованном участке берега. Во время очередного рейда в поле зрения инспекторов ГИМС на диких пляжах попали несколько компаний подростков. После беседы они покинули водоем.
 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама