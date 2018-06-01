В Курске состоялась акция "Поверка павших"

Сегодня в день начала Великой Отечественной войны активисты ОНФ провели «Поверку павших». На Мемориале павшим в Курске собрались общественники, молодежь и школьники. Акция направлена на то, чтобы отдать дань уважения неизвестным солдатам, захороненным в России и других странах. Возвращены имена 42 уроженцам курской земли, погибшим в Австрии на полях сражений Великой Отечественной войны. Это стало возможно благодаря исследованиям, которые провели активисты проекта ОНФ «Память Народа – Волонтеры памяти» Москвы, Крыма и Санкт-Петербурга, специалисты международного военно-мемориального центра «Возвращённые имена». Активистам удалось восстановить имена 18 тысяч солдат. Вернулись из небытия около 10 тыс. советских воинов. Они более 70 лет числились «неизвестными».

«Только в маленькой Австрии исследователи восстановили имена более 3 тысячам воинов, - рассказал член регионального штаба ОНФ в Курской области Юрий Будков. - Из них 42 человека – наши земляки. Сейчас Общероссийский народный фронт участвует в поиске родственников погибших воинов. Кроме того, мы добиваемся, чтобы восстановленные имена погибших появились на памятных знаках мемориалов Австрии и Курской области. Великая Победа досталась нам ценой жизни 27 млн людей. Об этом никогда нельзя забывать», - сказал Будков.

Активисты ОНФ провели «Поверку павших». На Мемориале в Курске прозвучали имена 42 курян, чьи останки более 70 лет безвестными покоились в далекой стране. В их честь участники акции создали памятный коллаж более чем из четырех десятков белых бумажных журавликов и запустили в небо белые воздушные шары с именами найденных земляков.

Сейчас активисты пытаются разыскать родственников и сообщить о месте захоронения погибших воинов.