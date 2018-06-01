В Мокве из-за непотушенной сигареты загорелся лес

В Мокве загорелась сухая подстилка на площади около 1 гектара. Как предполагают специалисты, причиной стал окурок или костер. К счастью, удалось избежать серьезных последствий. Если бы низовой пожар перешел в верховой, справиться с пламенем было бы гораздо сложнее. К тому же в Мокве находятся 13 объектов социальной сферы, в том числе детские лагеря. Как сообщили в мэрии, сегодня в Курске введен особый противопожарный режим. Это значит, что посещение лесов, курение, разведение костров, использование мангалов, сжигание отходов в лесах под запретом. Нарушителям грозят штрафы.