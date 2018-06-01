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Куряне стали чаще брать ипотеку

Вчера, 08:02
Куряне стали чаще брать ипотеку
За 4 месяца в Курской области выдали более 3 тысяч ипотечных кредитов. Это в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 2017 года. По данным местного отделения Банка России по ЦФО, общий объем ипотечной задолженности превышает  30 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов незначительна – менее 1%. Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в регионе - 1,5 млн рублей, средний срок кредита - 16 лет и 2 месяца. 
«Мы отмечаем высокий спрос на ипотечные жилищные кредиты, - сообщил управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников. - Этому способствует постепенное снижение Банком России ключевой процентной ставки и в целом уменьшение уровня инфляции в стране. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в регионе снизилась до 9,6%, годом ранее она составляла 11,7%».

 

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