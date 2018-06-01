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Казахстан запретил ввоз продукции курских птицефабрик

Вчера, 12:31
Казахстан запретил ввоз продукции курских птицефабрик
Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за зарегистрированного в России птичьего гриппа. Вирус зарегистрирован на территории Курской, Пензенской и Самарской областей. Запрещены к ввозу на территорию Казахстана также корма и кормовые добавки для птиц, не прошедшие тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Что касается Курской области, то Россельхознадзор обнаружил птичий грипп типа А подтипа Н5 у павшей домашней птицы из личного подсобного хозяйства в деревне Нижняя Грайворонка Советского района и погибшей домашней птицы в лесополосе Рышковского сельсовета Курского района.

 

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