Две курянки идут под суд за организацию борделя

В суд направлено уголовное дело о содержании борделя. Его фигуранты – две жительницы Курска. Одной - 29 лет, а другой - 30. Притон открыли в июне 2017 года, когда курянка, трудившаяся администратором массажного салона, решила открыть собственный бизнес. Разместился он на улице Сумская. Курянка арендовала нежилое помещение, туда завезли мебель и сантехнику. Хозяйка интим-салона заключила договор на охрану помещения с установкой тревожной кнопки. В качестве сотрудниц наняли студенток. Администратором заведения хозяйка пригласила свою знакомую, в ее обязанности входило получение заказов от клиентов, прием оплаты за интимные услуги и расчет со студентками. Работал салон круглосуточно. Но недолго. В течение 6 месяцев подсудимые получили более 2 млн. рублей дохода. Затем деятельность борделя была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Окончательную точку в этом деле поставит суд - сообщили в прокуратуре..