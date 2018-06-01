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Объявлен победитель конкурса на должность гендиректора Фонда капремонта

Вчера, 19:14
Объявлен победитель конкурса на должность гендиректора Фонда капремонта
В Курской области стало известно имя победителя открытого конкурса на должность генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщает издание «Друг для Друга», 34-летний Артур Иванов успешно прошел третий, заключительный этап испытаний. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора и одновременно являлся главным инженером Фонда. Напомним, к сдаче квалификационного экзамена конкурсной комиссией были допущены 6 человек. В третий этап вышли двое - Артур Иванов, который стал победителем, и заместитель гендиректора ООО «Расчетный центр» Оксана Денисова.

 

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