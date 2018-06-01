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В Курске обследуют подземные переходы

Сегодня, 08:11
В Курске обследуют подземные переходы
Сегодня в Курске около десятка подземных переходов, и далеко не все отвечают требованиям безопасности. Как рассказал ГТРК «Курск» заместитель главы Курска Сергей Малахов, уже проведена инвентаризация подземных переходов. Заканчиваются работы по постановке их на балансовый учет. Малахов отметил, что часть переходов, не только подземных, но и наземных, были построены за счет инвесторов. Администрация обратится к депутатам Городского Собрания с просьбой пересмотреть бюджетную роспись, чтобы мэрия могла их обслуживать. Уже в июле проведут комплексную проверку подземных переходов на безопасность.

 

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