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Завтра в Курской области снова ожидаются грозы

Вчера, 12:49
Завтра в Курской области снова ожидаются грозы
МЧС распространило предупреждение: завтра в Курской области ожидаются грозы. Как сообщили в спасательном ведомстве со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, сегодня ночью без осадков. Завтра днём местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Северо-восточный ветер усилится  при грозе до 18 м/с. При этом воздух прогреется до 33 градусов, при значительной облачности до 25. Курян призывают быть осторожными, держаться в стороне от деревьев, обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции. Дома на время грозы закрыть окна. При скачках напряжения или отключении электричества требуется немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток. Напомним, 23 июня разгулявшаяся стихия обесточила несколько населенных пунктов, а во льговской школе выпускной прошел при свечах.

 

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