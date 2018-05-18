В Курске на двух улицах установят светофоры

В этом году в Курске установят два новых светофора: на Магистральной за счет бюджетных средств, а на Кирпичной за счет инвестора - пояснили в мэрии. Помимо этого, в планах на 2018-й 16 новых светосигнальных устройств вблизи школ; установка десяти дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью; строительство заездного кармана по улице Ленина на остановке «Улица Кирова», чтобы увеличить пропускную способность выделенной полосы для пассажирского транспорта. Всего же на организацию дорожного движения в городском бюджете предусмотрено 12,5 млн. рублей. Уже нанесена разметка, в том числе с применением пластика, установлено 89 новых знаков, ещё 79 заменены на новые.











