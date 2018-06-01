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Водитель "скорой" осужден за ДТП с пострадавшим медиком

Сегодня, 08:04
Водитель
В Золотухино суд вынес приговор 65-летнему водителю скорой помощи. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как рассказали в прокуратуре, в ноябре 2017 года водитель «скорой» следовал по улице Куйбышева райцентра с выключенными проблесковыми маячками и без специального звукового сигнала. В салоне в качестве пассажира находилась фельдшер. Во время поворота на второстепенную дорогу он не пропустил двигавшийся по главной дороге встречный микроавтобус. Автомобили столкнулись. От удара "скорая" опрокинулась. Фельдшер получила тяжелые травмы. Суд приговорил водителя к 1 году ограничения свободы. 

 

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