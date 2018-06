"Час независимой музыки с Алексеем Ивановым"

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «DeepDisco-2018».

Плей-лист:

1. DJ Steef - Be Sextil ‘2016

2. Medsound & Maria Estrella - Let's Just Be ‘2017

3. KLar & PF - One Day (feat. Diana Di) ‘2018

4. Mario Basanov - More For The Less ‘2013

5. Nerutto - See You On The Other Side ‘2016

6. RunSQ - Always Calling (feat. Eleanor) (Cavego Remix) ‘2018

7. Tycho - Horizon (Poolside Remix). ‘2018

8. Magic Surfer - Yacht Club ‘2016

9. Chris Rea - Josephine (Rayko & Tito Super Bass Re - Edit) ‘2017

10. Roman Depthsound - I Don't Know ‘2017

11. Valerie Dore - Get Closer (Tiger & Woods Remix) ‘2017

12. Gil Scott-Heron - Winter in America (Moullinex Edit) ‘2016

13. Aeroplane - Love On Hold ‘2017

14. Sweat Equity - Champagne (Stephane Deschezeaux Remix) ‘2017

15. Cut Copy - Standing In The Middle Of The Field (Tensnake Remix) ‘2018

16. Sare Havlicek - Everybody Freak Out (Kim & Buran Space Disco Mix) ‘2017

17. Silver City - I See You ‘2016

18. Magnifik - Any Given Sunday (feat.Andrea Kirwin) ‘2017

19. 5 Reasons - Summer Rain (feat. David Kosteljanetz) (Secret Attelier Remix) ‘2018

20. Brian Cid - Pluto (Marvin & Guy Hypnodance Remix) ‘2017

21. Cavego - Vår I Øyer (Extended Club Mix) ‘2018

22. Birdee - Your Power (feat. Stee Downes) ‘2018

23. Will The Funkboss - Back Again (feat. Claire Andson) ‘2017

24. Moullinex - Painting by Numbers (Art of Tones Remix) ‘2018

25. Jean Tonique - Radio Tuning (feat. Etienne de Crécy) ‘2018

26. Chris Karpas & Mass Digital - Don't Stop (Framewerk Remix) ‘2014

27. Yota - Til The Night Fades Out (Mark Lower Remix) ‘2017

28. Phnx. - Smokey ‘2018

29. Some Chemistry - The Tofu Drama ‘2018

30. Jamiroquai - White Knuckle Ride (Penguin Prison Remix) ‘2010

31. Icarus & Talay Riley - Trouble (Extended Mix) ‘2017

32. Cristalli Liquidi - Q.I.L.D.E. (Alexander Robotnick Remix) ‘2018