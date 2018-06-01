Курск примет главную шоссейную велогонку страны

С 29 июня по 1 июля Курск впервые станет площадкой для проведения чемпионата России по шоссейным велогонкам. Это будут масштабные соревнования – в Курск приедут более 500 велосипедистов из всех регионов страны. 29 июня в Курске проведут индивидуальные гонки (старт — на автостоянке возле онкодиспансера). Групповые гонки состоятся 1 июля (старт на проспекте Победы, напротив Триумфальной арки). В них будут участвовать по шестеро курян. 30 июня пройдет «Детский велотур» и любительский велозаезд Gran Fondo Russia. В массовой гонке стартуют около 30 велосипедистов из Курска и области. На время заездов улицы, по которым пролегают маршруты, будут закрыты для автотранспорта.