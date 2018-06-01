Куряне смогут бесплатно получить юридическую помощь

29 июня – день бесплатной юридической помощи. Прием курян пройдет завтра с 9 до 16 часов в юридической клинике КГУ по адресу ул. Радищева, 29, ауд. 123, тел. 8-4712-70-03-46. Он организуют Ассоциация юристов России, региональное управление Федеральной службы судебных приставов и Адвокатская палата Курской области. Юридические консультации в этот день также будут оказываться еще по двум адресам. В Курске на улице Гайдара, 11, офис №5 и в Судже, ул. 1 Мая, 9. Ассоциация юристов России – общероссийская общественная организация, объединяющая юристов-практиков, учёных, государственных, общественных деятелей, представителей бизнеса и молодых юристов. Они занимаются общественной экспертизой законопроектов, оказанием бесплатной юридической помощи населению и правовым просвещением.