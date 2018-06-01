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Курск купит пять электробусов

Вчера, 12:14
Курск купит пять электробусов
Курск купит пять электробусов. Такое решение сегодня приняли депутаты городского Собрания. У муниципалитета появились дополнительные средства, часть которых потратят на электробусы. Их планируют приобрести в лизинг, на что выделили почти 11 миллионов рублей. Это первый взнос за транспортные средства - пишет "46 ТВ". Как пояснил глава Курска Николай Овчаров, стоимость одного электробуса - более 16 миллионов рублей, но по федеральной программе, участником которой стал Курск, одно транспортное средство обойдется значительно дешевле - в 9 миллионов. Город купит электробусы отечественного производства, изготовленные на заводе «Тролза» в Саратовской области. Одна из таких машин уже приезжала в Курск для пробных испытаний. Электробусы будут курсировать по проспекту Дериглазова - там, где нет троллейбусной линии. Машина будет двигаться как троллейбус до КПК, а затем продолжать поездку по проспекту Дериглазова на автономном ходу. Сначала планировали купить 10 электробусов, но пока денег хватило только на 5.

 

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