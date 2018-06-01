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Вступили в силу новые правила перевозки детей

Вчера, 12:36
Вступили в силу новые правила перевозки детей
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 456 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в части применения требований к году выпуска автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, а именно,  требования касающиеся осуществления организованной перевозки группы детей автобусами,  с года выпуска которых прошло не более 10 лет вступают в силу:
- с 1 июля 2018 года,  в отношении автобусов категории М2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) – автобусы массой до 5 т.), используемых для организованных перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, г. Москве и  г. Санкт-Петербурге;
-  с 1 апреля 2019 года, в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам;
- с 1 октября 2018 года,  в отношении автобусов категории М3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) – автобусы массой свыше 5т., в том числе сочлененные), используемых для организованных перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, г. Москве и г. Санкт-Петербурге; 
-  с 1 октября 2019 года в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных по перевозке  групп детей по иным маршрутам. 

То есть, с указанных дат, перевозка групп детей автобусами соответствующих категорий возрастом старше 10 лет будет запрещена. 
Ответственность за нарушение данных требований составляет:
- водителю автобуса грозит штраф 3000 рублей;
- должностному лицу штраф 25000 рублей;
- юридическому лицу штраф 100000 рублей.

 

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