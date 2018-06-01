В Железногорском районе обновили музей партизанской славы

К празднованию 75-й годовщины Победы в Курской битве обновили музей партизанской славы «Большой дуб», расположенный в Железногорском районе. На ремонт и реэкспозицию ушло 4 миллиона рублей. Как пояснили музейщики, они использовали ранее не публиковавшиеся документы Госархива Курской области и архива УФСБ, исследования историков и краеведов. Теперь в одном из залов можно увидеть фотографии и вещи руководителей партизанского движения и бойцов отряда. Об особенностях партизанского быта рассказывают «Партизанская землянка» и «Явочная квартира». К слову, она воссоздает интерьер дома семьи Кулаковых, который был явочной квартирой и штабом Михайловского партизанского отряда. Также посетители увидят здесь материалы, рассказывающие об освобождении Михайловского (ныне Железногорского) района от немецко-фашистских захватчиков, найденные поисковиками во время раскопок. В поселке Большой Дуб 17 октября 1942 г. были расстреляны 44 мирных жителя, в том числе 26 детей и пять грудных младенцев. От сожженного поселка остался только фрагмент дерева, давшего ему название, а ныне представленного в экспозиции.







