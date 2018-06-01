В Курске еще не приступили к благоустройству 10 общественных территорий

В Курской области реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» идет с опережением графика, установленного Минстроем РФ. Такое заявление прозвучало на заседании межведомственной комиссии. Как пояснила председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Светлана Яковченко, торги на выполнение работ должны быть проведены к 15 июля. По ее словам, эти процедуры практически везде завершены, поэтому уже приступают к строительным работам. В числе передовиков 54 муниципалитета. Ответственно подходят к созданию комфортной среды в поселке Тим, сельсоветах Курского и Кореневского районов. Ускорить темпы предстоит в Курске. В этом году здесь благоустроят 34 двора, в трех работы уже идут, - заявили в городском комитете ЖКХ. Кроме того, предстоит привести в порядок 10 парков и скверов. Проектно-сметная документация практически готова. Однако еще предстоит провести торги, на которых определят подрядчиков. Только тогда приступят к благоустройству парков. В администрации полагают, что все работы завершатся не позднее сентября. Всего же в этом году в регионе благоустроят 235 дворов и 92 общественные территории. На эти цели из бюджетов всех уровней направят более 270 миллионов рублей.



