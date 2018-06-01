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В курском противотуберкулезном диспансере потушили учебный пожар

Сегодня, 16:01
В курском противотуберкулезном диспансере потушили учебный пожар
Курские огнеборцы провели учения в областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Чуть более получаса понадобилось спасателям на ликвидацию условного пожара на складе медикаментов на 1-м этаже медучреждения и предотвращение перехода огня на другие строения. По легенде ЧП произошло в результате короткого замыкания электропроводки. В палатах трехэтажного здания наблюдалось сильное задымление. Незамедлительно на место направились пожарные расчеты. Администрация диспансера эвакуировала пациентов и персонал. Площадь пожара превысила 120 кв.м. 3 человека остались заблокированyыми на 3 этаже. Огнеборцам удалось спасти условно пострадавших. Затем приступили к ликвидации пожара. Сложность заключалась в недостаточном водоснабжении объекта для нужд пожаротушения. Пришлось использовать пожарно-насосную станцию для подачи воды из близлежащего пожарного водоема. Из-за сильного задымления огнеборцам приходилось работать в здании в специальных дыхательных аппаратах. В итоге учебный пожар потушили.  В тренировке задействовали 17 единиц техники и более 50 человек. Спасателям поставили оценку «хорошо».

 

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