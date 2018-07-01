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У курянина за долги арестовали квартиру

Вчера, 08:08
У курянина за долги арестовали квартиру
Сотрудники налоговой службы и судебные приставы провели в центре Курска рейд по поиску должников. Под прицел попали злостные неплательщики, задолжавшие внушительные суммы. Итог - аресты, наложенные на имущество. У одного из горожан арестовали квартиру. Как пояснили приставы ГТРК «Курск», мужчина имеет задолженность по кредитным и налоговым платежам на общую сумму 2 млн рублей. Квартиру будет оценивать специалист-оценщик, затем ее передадут на дальнейшую реализацию. Неплательщик может в течение 10 дней погасить свой долг. В противном случае имущество уйдет с молотка.

 

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