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Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест

Сегодня, 11:46
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест. Продукт позволяет приобрести гараж или машино-место как на вторичном рынке, так и на этапе строительства, а также построить гараж самостоятельно на имеющемся или приобретаемом земельном участке.

Минимальная ставка при покупке гаража или машино-места составит 10% годовых. Первоначальный взнос от 25%, срок кредитования от 12 мес. до 30 лет. На период до оформления права собственности на объект ставки выше на 1 п.п. В случае отсутствия  страхования жизни и здоровья надбавка составляет 1 п.п. 

-Покупая квартиру, многие наши клиенты хотят сразу решить вопрос и с парковкой для автомобиля. Мы рассчитываем, что продукт будет пользоваться спросом, так как уже сейчас видим интерес к нему как со стороны клиентов, так и со стороны партнеров-застройщиков, – сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. 

 

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