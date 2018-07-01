Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест. Продукт позволяет приобрести гараж или машино-место как на вторичном рынке, так и на этапе строительства, а также построить гараж самостоятельно на имеющемся или приобретаемом земельном участке.





Минимальная ставка при покупке гаража или машино-места составит 10% годовых. Первоначальный взнос от 25%, срок кредитования от 12 мес. до 30 лет. На период до оформления права собственности на объект ставки выше на 1 п.п. В случае отсутствия страхования жизни и здоровья надбавка составляет 1 п.п.





- Покупая квартиру, многие наши клиенты хотят сразу решить вопрос и с парковкой для автомобиля. Мы рассчитываем, что продукт будет пользоваться спросом, так как уже сейчас видим интерес к нему как со стороны клиентов, так и со стороны партнеров-застройщиков, – сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.



