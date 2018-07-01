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На Ермошкином озере проведут два необычных фестиваля

Вчера, 08:17
На Ермошкином озере проведут два необычных фестиваля

В Курске на Ермошкином озере 6 и 7 июля пройдут необычные фестивали - водных фонариков и воздушных шаров. В пятницу в 9 вечера устроят совместный запуск фонариков на воду, которые по древней легенде исполняют самые сокровенные желания. Также будет работать горячая линия смс-сообщений для признаний в любви. Пришедшие на озеро смогут насладиться световом шоу и выступлением скрипачей и саксофонистов. Следующим вечером, 7 июля, там же пройдет фестиваль воздушных шаров. Начнется он с флешмоба светящихся волшебных шаров, для взрослых и детей пройдут различные конкурсы, а также будет звучать живая классическая музыка. Начало фестиваля в 21:00.

 

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