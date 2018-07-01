На Ермошкином озере проведут два необычных фестиваля
Вчера, 08:17
В Курске на Ермошкином озере 6
и 7 июля пройдут необычные фестивали - водных фонариков и воздушных шаров. В
пятницу в 9 вечера устроят совместный запуск фонариков на воду, которые по
древней легенде исполняют самые сокровенные желания. Также будет работать
горячая линия смс-сообщений для признаний в любви. Пришедшие на озеро смогут
насладиться световом шоу и выступлением скрипачей и саксофонистов. Следующим
вечером, 7 июля, там же пройдет фестиваль воздушных шаров. Начнется он с
флешмоба светящихся волшебных шаров, для взрослых и детей пройдут различные
конкурсы, а также будет звучать живая классическая музыка. Начало фестиваля в
21:00.