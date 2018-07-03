В Курскэнерго торжественно открыли пятую смену студенческих отрядов

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошло торжественное открытие пятого сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса. В этом году в составе отряда «Энергетик» на объектах предприятия под руководством опытных наставников будут трудиться 14 студентов из Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), Рыльского авиационного технического колледжа – ФГБ ОУВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» и Льговского филиала ОБОУ СП «Курский монтажный техникум». В торжественной линейке, которая прошла в Льговском районе электрических сетей (РЭС), приняли участие руководители Курскэнерго, ЮЗГУ и Курского монтажного техникума, а также представители администрации города Льгова.

Открыл мероприятие заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» Александр Рудневский. Он пожелал ребятам успехов в трудовой деятельности, и напомнил о важности соблюдения должностных инструкций и правил безопасности при выполнении работ.

Старт трудовому сезону был дан после традиционной передачи нынешнему командиру «Энергетика» Денису Изотову каски, полученной из рук генерального директора ПАО «Россети» в 2014 году на закрытии сезона студотрядов электросетевого комплекса в Крыму. Передал каску командир отряда в 2014-2015 годах Сергей Агибалов, который сейчас работает инженером по релейной защите и автоматике Центрального участка Курскэнерго. В свою очередь студотрядовцы преподнесли присутствующим творческий подарок: исполнили танец под гимн МРСК Центра. По завершении мероприятия ребята отправились на экскурсию в дом-музей писателя Аркадия Гайдара.

Сезон студенческих строительных отрядов в Курскэнерго продлится со 2 июля по 31 июля. Бойцы приступят к работе после прохождения первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности и ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка. Основной их деятельностью будет снятие показаний с приборов учета электроэнергии. Помимо этого, ребята примут участие в конкурсах ПАО «Россети» на лучшую фотоработу, лучшую отрядную песню, а также на лучший стройотряд электросетевого комплекса.



