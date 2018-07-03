поиск по сайту
 

В Курскэнерго торжественно открыли пятую смену студенческих отрядов

3 июля 2018
В Курскэнерго торжественно открыли пятую смену студенческих отрядов
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошло торжественное открытие пятого сезона студенческих отрядов  электросетевого комплекса. В этом году в составе отряда «Энергетик» на объектах предприятия под руководством опытных наставников будут трудиться 14 студентов из Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), Рыльского авиационного технического колледжа – ФГБ ОУВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» и Льговского филиала ОБОУ СП «Курский монтажный техникум». В торжественной линейке, которая прошла в Льговском районе электрических сетей (РЭС),  приняли участие руководители Курскэнерго, ЮЗГУ и Курского монтажного техникума, а также представители администрации города Льгова. 
Открыл мероприятие заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» Александр Рудневский. Он пожелал ребятам успехов в трудовой деятельности, и напомнил о важности соблюдения должностных инструкций и  правил безопасности при выполнении работ. 
Старт трудовому сезону был дан после традиционной передачи нынешнему командиру «Энергетика» Денису Изотову каски, полученной из рук генерального директора ПАО «Россети» в 2014 году на закрытии сезона студотрядов электросетевого комплекса в Крыму. Передал каску командир отряда в 2014-2015 годах  Сергей Агибалов, который сейчас работает инженером по релейной защите и автоматике Центрального участка Курскэнерго. В свою очередь студотрядовцы преподнесли присутствующим творческий подарок: исполнили танец под гимн МРСК Центра. По завершении мероприятия ребята отправились на экскурсию в дом-музей писателя Аркадия Гайдара. 
Сезон студенческих строительных отрядов в Курскэнерго продлится со 2 июля по 31 июля. Бойцы приступят к работе после прохождения первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности и ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка. Основной их деятельностью будет снятие показаний с приборов учета электроэнергии. Помимо этого, ребята примут участие в конкурсах ПАО «Россети» на лучшую фотоработу, лучшую отрядную песню, а также на лучший стройотряд электросетевого комплекса.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама