Курская область попала в антирейтинг с самым грязным воздухом

Регион с самым грязным воздухом в России — Бурятия, следует из данных Роспотребнадзора по итогам прошлого года. Также первые строчки антирейтинга заняли Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым. При этом, по мнению экспертов, данные о загрязненности воздуха в Крыму не касаются курортных зон. А в целом по стране за последние 6 лет показатели улучшились почти вдвое. В администрации Курской области изданию "Известия" отметили, что «по итогам 2017 года доля проб с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ снизилась с 2,9% в 2016 году до 2,3%». В регионе уделяют внимание модернизации транспортной системы и снижению количества выбросов промышленных предприятий.