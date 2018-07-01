Курская область возглавила "алкогольный" антирейтинг

Роспотребнадзор назвал Курскую область в числе лидеров по острым отравлениям алкоголем по итогам 2017 года. Также в числе неблагополучных - Рязанская, Самарская, Кемеровская, Новосибирская и несколько других областей. Курская открывает этот «черный список». Аналогичная ситуация складывалась и год назад. По данным Роспотребнадзора, в 2017-м более 12 тысяч россиян погибли, отравившись алкоголем. При этом, за последние 6 лет продажи алкоголя в России снизились с 8,9 литра на человека в год до 6,6 литра. Самым популярным напитком остается пиво. Далее идет водка и ликероводочные изделия, шампанское и игристые вина, коньяк и слабоалкогольные напитки.