В Воронеже при поддержке «Сбербанк Первый» состоялся фестиваль «Усадьба Jazz»

10 июля 2018 года, г. Воронеж. В столице Черноземья прошел V Международный фестиваль джазовой музыки «Усадьба Jazz», партнерами которого выступили «Сбербанк Первый» и MasterCard. Местом действия стал парк дворцового комплекса Ольденбургских в поселке Рамонь, а количество гостей фестиваля превысило 5 тыс. человек.

В течение дня на двух открытых сценах «Сбербанк Первый Аристократ» и JAZZ CLUB выступали музыкальные коллективы из России и зарубежья. Слушатели восторженно приветствовали зажигательных кубинцев Havana Orchestra, золотой голос Гарлема Кэтрин Рассел из США, очаровательную вокалистку Алису Тен из Москвы и множество других исполнителей. Хедлайнером фестиваля стал известный музыкант Андрей Запорожец со своим проектом SunSay.

Впервые генеральным партнером «Усадьбы Jazz» выступил «Сбербанк Первый», который совместно с Mastercard провел F1RST TALK на тему "Кому нужен джаз в эпоху рэпа?". Этот формат был впервые представлен на фестивале в Москве и настолько понравился зрителям, что в Воронеже дискуссия продолжилась. Участие в ней приняли президент и автор идеи проведения фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Сёмушкина, главный редактор портала Downtown Алексей Болох, руководитель компании «Арт Фолио», бессменный продюсерфестиваля «Джазовая провинция» Александр Лукинов и лидер группы SunSay Андрей Запорожец.

– В Воронеже живет множество инициативных людей, и здесь многое сделано для развития фестиваля, – отметила Мария Сёмушкина. – Помимо музыкальной составляющей, этот проект дал большой импульс объединению людей. Это созидание –важная волна, вокруг которой формируется новое поколение слушателей. Если в каждом городе будут проходить такие события, у нас будет очень счастливая страна.

«Усадьбе Jazz» предшествовали несколько медийных мероприятий, главной гостей которых стала Мария Сёмушкина. В преддверии фестиваля в Доме журналистов состоялась пресс-конференция, участие в которой принял заместитель Председателя ЦЧБ – управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец. Кроме того, в vip-офисе «Сбербанк Первый» прошел пресс-бранч для редакторов крупнейших СМИ региона с участием руководителя канала «Сбербанк Первый» в регионе Людмилы Чередниковой.

- Для нас очень большая честь, что на фестивале «Усадьбе Jazz» мы открыли свою сцену «Сбербанк Первый Аристократ», где выступили всемирно известные исполнители, - подчеркнул Денис Скребец. - Воронеж динамично развивается и становится культурной столицей Черноземья. В будущем мы продолжим поддерживать такие яркие проекты, которые выступают местом притяжения не только для самих воронежцев, но и гостей из многих других городов.





«Усадьба Jazz» — это ежегодный музыкальный фестиваль джаза, фанка, блюза, лаунжа, джаз-рока и ряда других музыкальных направлений, проходящий под открытым небом. Впервые он состоялся в 2003 году. За 15 лет в рамках фестиваля выступило более 500 музыкальных коллективов и музыкантов со всей планеты. В Воронеже «Усадьба Jazz» прошла в пятый раз.

«Сбербанк Первый» - это уникальный формат обслуживания, который учитывает все потребности самых привилегированных клиентов и членов их семей и включает в себя ряд преимуществ. Среди них - персональные менеджеры «Сбербанк Первый», которые ежедневно обеспечивают решение финансовых вопросов клиентов на максимально высоком уровне, помогают сформировать индивидуальный финансовый портфель, соответствующий целям и задачам клиентов, специальная линейка банковских, инвестиционных, страховых продуктов и услуг, выделенная круглосуточная линия службы поддержки для оперативных консультаций и решения любых вопросов в режиме 24/7, программа привилегий и специальных предложений от партнеров банка.







