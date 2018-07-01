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Врач помогла пяти курянам незаконно получить инвалидность

Вчера, 12:36
Врач помогла пяти курянам незаконно получить инвалидность
Возбуждено уголовное дело в отношении врач-невролога Курской городской больницы № 6. Ее подозревают в получении взяток за незаконные действия. Как пояснили в СК, доктор является членом комиссии, которая устанавливает временную нетрудоспособность. Этой весной невролог занималась подготовкой подложной медицинской документации, на основании которой ряд жителей Курска получил инвалидность, не имея необходимых для этого заболеваний. За свои действия врач через посредников получила от 5 человек, признанных инвалидами, не менее 20 тысяч рублей. Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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