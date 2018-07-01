Постановка «Танго Del Plata» ансамбля Игоря Моисеева поразила экспертов и зрителей

Новая постановка академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева «Танго Del Plata» стала настоящим событием уходящего театрального сезона. Под музыку Астора Пьяццолы – великого аргентинца, познакомившего весь мир с танцем своей родины, - на сцене с разворачивается настоящее драматическое действо, выраженное с традиционным для ансамбля танцевальным размахом.

Понятно, что там, где танго, там нельзя обойтись без драматизма, ведь основу этого вечного танца составляют любовь и сопутствующие ей страсти – ревность, восторг обретения и горечь потери. Все это артистам ансамбля, по наблюдениям «Аргументов и фактов», удалось воплотить во всем блеске. Как выразилась художественный руководитель ансамбля Елена Щербакова, «в ансамбле появилось танго, которого еще никто не видел, настоящее танго, как его танцуют сами аргентинцы не для иностранных туристов». В этом огромная заслуга хореографа-постановщика спектакля, соотечественницы танго Лауры Роатта – именно под ее руководством артисты ансамбля перевоплотились на сцене в жителей Монтевидео и Буэнос-Айреса.