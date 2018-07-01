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Под Курском запущена вторая очередь предприятия по выращиванию спирулины

Вчера, 15:57
Под Курском запущена вторая очередь предприятия по выращиванию спирулины
Под Курском запущена вторая очередь предприятия по выращиванию спирулины. Это единственное производство в России такого рода. 30 лет назад профессор МГУ Михаил Лямин решил на своей малой родине заняться выращиванием водорослей.  На площади 500 квадратных метров разместил искусственные водоёмы со спирулиной. Для питания водорослей в лаборатории готовят минеральный раствор. Чтобы они не замерзали, резервуары подсвечиваются специальными лампами.
- Спирулина - одноклеточная микроводоросль, которая является основополагающей для жизни на земле. Сейчас в природе спирулина осталась только в двух озерах: озере Чад в Центральной Африке и Токскоко в Мексике. Я выращиваю эту водоросль, взятую из озера Чад. Весь технологический процесс начинал с нуля, - рассказывает Михаил Лямин.
Каждый день в теплице собирают примерно по 10 литров спирулины. После сушки получается около трех килограммов порошка. Его употребляют в качестве пищевой добавки, делают оздоровительные растворы и косметику. Сам профессор и все его родственники давно испробовали водоросль на себе. А в поныровской школе спирулину стали добавлять в комплексный обед детям. Результат - успеваемость школьников повысилась в два раза, дети перестали болеть, активизировалась работа мозга.
Открытие второй очереди этого уникального предприятия давно было в планах у Михаила Лямина. Сегодня его мечта воплотилась в жизнь. В новое производство вложено 10 млн рублей. Теперь на площади почти 1000 кв. м. ежедневно можно будет собирать 600 литров спирулины.

 

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