Пьяный житель Льговского района убил пожилую соседку

Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя села Городенск Льговского района, его подозревают в убийстве.

По версии СК, вечером 11 июля пьяный мужчина пришел к 82-летней соседке. Во время разговора у нее дома пенсионерка сделала замечание по поводу его нетрезвого состояния. Разозлившись, мужчина схватил нож и ударил несколько раз в шею. От полученных ранений женщина скончалась. Злоумышленник вышел на улицу, где встретил других соседей, которым сказал, что случайно обнаружил убитую дома на полу.

По подозрению в убийстве мужчину сразу задержали, однако сначала он отрицал свою причастность. В настоящее время селянин написал явку с повинной, уже дает признательные показания. Будет решаться вопрос о заключении злоумышленника под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы.