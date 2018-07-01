Во Льгове при пожаре от угарного газа погибли мать и сын

Ранним утром 14 июля во Льгове пожар унес жизни двух человек. На улице Титова загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные за несколько минут справились с пламенем. Погибли два человека — 87-летняя хозяйка дома и ее 56-летний сын. Они отравились продуктами горения. В жилом одноэтажном доме барачного типа огонь повредил пол, стены и вещи. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.